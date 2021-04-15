ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежу в COVID-лікарні на Прикарпатті загасили

Новость на русском → Долина, Четвер 15 квітня 2021 11:24
Пожежу в COVID-лікарні на Прикарпатті загасили Фото: гасіння пожежі в COVID-лікарні (t.me/mvs_ukraine)
Автор: РБК-Україна

Станом на 11:15 рятувальники загасили пожежу в COVID-лікарні в Івано-Франківській області. Сьогодні там через пожежу евакуювали пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

"Івано-Франківська область: ліквідовано пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі Долинської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 людей, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".

До цього в березні в Києві рятувальники загасили пожежу, який стався на території Олександрівської лікарні. В результаті події ніхто не постраждав. Ця лікарня є однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа больница Івано-Франківська область
NEWS
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу