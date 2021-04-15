Пожежу в COVID-лікарні на Прикарпатті загасили
Станом на 11:15 рятувальники загасили пожежу в COVID-лікарні в Івано-Франківській області. Сьогодні там через пожежу евакуювали пацієнтів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.
"Івано-Франківська область: ліквідовано пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі Долинської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 людей, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".
До цього в березні в Києві рятувальники загасили пожежу, який стався на території Олександрівської лікарні. В результаті події ніхто не постраждав. Ця лікарня є однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з COVID.