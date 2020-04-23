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Дым от пожаров в Чернобыле идет на запад Киевской области

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 16:32
Дым от пожаров в Чернобыле идет на запад Киевской области
Фото: лесной пожар (dsns.gov.ua)

Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается в пределах нормы

Продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области. Об этом на брифинге сообщил руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кульбиды, погодные условия на территории зоны отчуждения и Житомирской области за минувшие сутки существенно не изменились. Продукты горения, выбрасываемые в атмосферу, движутся на западные районы Киевской области, а также Коростень и Житомир.

При этом Кульбида отметил, что в ближайшие дни направление ветра будет переменчивым, но значительного распространения дыма за пределы лесных пожаров ожидать не стоит.

"При таких условиях, когда ветер часто меняет свое направление, не следует ожидать значительного распространения за пределы зоны отчуждения и севере Житомирской области тех загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время пожаров", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Гидрометцентр зафиксировал превышение нормы концентрации азота, серы и формальдегида в атмосферном воздухе в Киеве. При этом загрязнение воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

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Новости Украины ГидрометцентрпожарКиевская областьзагрязнение воздуха
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