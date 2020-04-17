Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

На участках тлен продолжают работать пожарно-спасательные бригады

По состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что на участках тлен продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию.

"По состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили... По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - написал он.

Кличко добавил, что поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы.

Напомним, вчера в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.

Предыдущий пожар в Чернобыле тушили 10 дней. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне. К тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек и почти сотню 98 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

А также президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне.