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Пожежу в Чорнобильській зоні потушили

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 08:53
Пожежу в Чорнобильській зоні потушили
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади

Станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в Чорнобильській зоні, повністю потушили. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Мер зазначив, що на ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, фахівці моніторять ситуацію.

"Станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю потушили... За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира", - написав він.

Кличко додав, що поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці.

Нагадаємо, вчора в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер.

Попередню пожежу в Чорнобилі гасили 10 днів. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні. До гасіння пожеж у зоні відчуження залучили понад 400 осіб та майже сотню 98 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

А також президент Володимир Зеленський прокоментував пожежу в Чорнобильській зоні.

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