Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два КПП и эвакуирован поселок

В Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на территории пгт Полесское ограничен проезд.

"Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: "Полесское" и "Овруч", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара.