Пожар в Чернобыльской зоне: поджигателю вручили подозрение

Фото: вручение подозрения (kv.npu.gov.ua)

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Правоохранители сообщили о подозрении предполагаемому поджигателю, который устроил лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, сегодня 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Мужчина признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.

"Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос относительно избрания меры пресечения подозреваемому. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.