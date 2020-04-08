ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожар в Чернобыльской зоне: поджигателю вручили подозрение

Новости » Общество     08.04.2020 - 22:18
Пожар в Чернобыльской зоне: поджигателю вручили подозрение
Фото: вручение подозрения (kv.npu.gov.ua)

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Правоохранители сообщили о подозрении предполагаемому поджигателю, который устроил лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, сегодня 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Мужчина признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.

"Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос относительно избрания меры пресечения подозреваемому. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили предполагаемого поджигателя, который вызвал пожар в Чернобыльском лесу. Возможным виновником оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Полиция решала вопрос об объявлении подозрения.

Пожар на складе в Киеве ликвидировали В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар
Новости Украины полицияпожарподозрениеЧернобыль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь