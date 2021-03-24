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Пожежу в барі "Бєздєльнікі" в Києві ліквідували

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 16:27
Пожежу в барі "Бєздєльнікі" в Києві ліквідували Фото: ліквідація пожежі в барі "Бєздєльнікі" (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на вулиці Саксаганського, 38 у Голосіївському районі Києва. Пожежа спалахнула на даху двоповерхової будівлі.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За цією адресою розташований бар "Бєздєльнікі".

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будівлі 10 людей. Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів. Близько 16:00 пожежу ліквідували.

"За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 54 співробітники пожежної служби.

Фото: ліквідація пожежі в барі "Бєздєльнікі" (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві сталося займання в барі "Бєздєльнікі". Пожежа сталася на даху будівлі, але існувала загроза розповсюдження полум'я на другий поверх.

Через пожежу в барі "Бєздєльніки" рух вулицею Саксаганського було ускладнено. Була перекрита ділянка дороги між вулицями Антоновича і Володимирською.

Додамо, минулого тижня в Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Займання сталося в одній з кімнат на третьому поверсі.

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