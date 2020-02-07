ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Херсонской области произошел пожар на АЗС

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 20:45
В Херсонской области произошел пожар на АЗС
Фото: пожар на АЗС (facebook.com / MNS.GOV.UA)

На заправке вспыхнул грузовик

В Херсонской области сегодня, 7 февраля, произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, около 18 часов вблизи Берислава грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой заправки. В результате столкновения произошел пожар и была повреждена цистерну с газом. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением.

Отмечается, что в 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единиц техники.

Херсонская область: пожарные ликвидируют пожар грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом на АЗС

Пожарные Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области ликвидируют пожар грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом на АЗС 7 февраля в 18:16 вблизи г. Берислав водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с модулем газовой АЗС, в результате чего возник пожар. Происходит горение грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом объемом 15 куб.м. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечено 15 человек. о/с и 4 ед. техники ГСЧС.

Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 7 февраля 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде сошел с рельсов поезд, перевозивший нефть. С рельсов сошли 25-30 вагонов, затем произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.

В Донецкой области горел жилой дом, погибли два человека В Швеции сообщили о пострадавших из-за пожара на шахте
Новости Украины АЗСпожарХерсонская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь