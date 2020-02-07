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Пожежа на АЗС у Херсонській області ліквідована

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 21:36
Пожежа на АЗС у Херсонській області ліквідована
Фото: пожежа на АЗС (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

Пожежа на автозаправній станції (АЗС) у Херсонській області була ліквідована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальної служби, горіння вантажного автомобіля та цистерни з газом на АЗС поблизу міста Берислав було ліквідовано о 20:50.

Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області поблизу Борислава сталася пожежа на АЗС. Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем заправки. В результаті зіткнення сталася пожежа та було пошкоджено цистерну з газом.

Також РБК-Україна писало, що у Канаді поїзд, який перевозив нафту, зійшов з рейок. З рейок зійшли близько 30 вагонів, потім стався вибух, в результаті якого почалася сильна пожежа.

Крім того, раніше у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горять шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.

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