Пожар на авианосце в России ликвидировали спустя сутки

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Напомним, 12 декабря, в России в Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Сначала сообщалось о шести пострадавших. Пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ.

В пресс-службе Северного флота РФ в свою очередь сообщили, что пострадали десять военнослужащих, которые были направлены в лечебные учреждения.

Напомним, ранее год назад в России при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Пострадали четыре человека.