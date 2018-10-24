Пожар на арсенале в Ичне ликвидирован

Фото: взрывы на военных складах Черниговской области (РБК-Украина, Сергей Гришин)

Сейчас восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе

Пожар на 6 арсенале Министерства обороны в Ичне ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как сообщается, пожар был ликидирован в 18:00. Об этом сообщил руководитель тушения пожара на 6 арсенале Минобороны. Также сейчас восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.

"Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению. Соответствующее распоряжение подписала руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто 25 октября с 3:00.

Отметим, 19 октября в Министерстве регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины сообщали, что системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме.

Напомним, взрывы в Ичне на военных складах в Черниговской области начались в ночь на вторник, 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежайших поселков эвакуировали.