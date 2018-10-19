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Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме, - МЭРТ

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 01:34
Фото: Ичня (mil.gov.ua)
Фото: Ичня (mil.gov.ua)

Правительство выделило 100 млн грн из резервного фонда Кабмина на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации

Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских учреждениях г. Ичня и пгт. Парафиевка и  отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста. 25 детей направлены в санаторий "Зеленый гай" в г. Чернигов для реабилитации и оздоровления.

Отмечено, что правительством было выделено из резервного фонда Кабинета Министров 100 млн грн на преодоление последствий чрезвычайной ситуации.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории. Также происходит обследование жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Кроме того, по состоянию на сегодня уже изъято более 3 тысяч взрывоопасных предметов.

" Проводится обследование жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения - обследовано более 90%", - указано в сообщении.

Между тем, разрушено 4 дома в с. Августовка, повреждено – 114 квартир, домов и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах, 39 зданий - восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что арсенал Минобороны в Ичне могли взорвать при помощи мобильного телефона.

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