Пожежу на арсеналі в Ічні ліквідовано

Фото: вибухи на військових складах Чернігівської області (РБК-Украина, Сергій Гришин)

Зараз відновлюється рух автотранспорту і залізничне сполучення в Ічнянському районі

Пожежу на 6 арсеналі Міністерства оборони в Ічні ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС України.

Як повідомляється, пожежа була ликидирован в 18:00. Про це повідомив керівник гасіння пожежі на 6 арсеналі Міноборони. Також зараз відновлюється рух автотранспорту і залізничне сполучення в Ічнянському районі.

"Мешканці можуть повертатися в свої будинки. А діти з 29 жовтня, після завершення канікул, приступлять до навчання. Відповідне розпорядження підписала керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконуюча обов'язки голови Чернігівської ОДА", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що повітряний простір в радіусі 30 км буде відкрито 25 жовтня до 3:00.

Відзначимо, 19 жовтня у Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України повідомляли, що системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, вибухи в Ічні на військових складах в Чернігівській області розпочалися в ніч на вівторок, 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні і 30 селищ евакуювали.