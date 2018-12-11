Поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе

Поздравления именинникам в День Андрея Первозванного
13 декабря православными христианами отмечается День памяти Апостола Андрея. Поздравления с именинами в стихах, прозе, коротких смс для всех Андреев к празднику - в подборке Styler.
Андрей Первозванный стал первым учеником Христа, и следовал за ним на протяжении всего земного пути. Светлая и крепкая вера апостола помогла преодолеть все жизненные испытания и с достоинством принять мученическую смерть.
Обладатели имени "Андрей" наделены лидерскими и организаторскими качествами, способны идти к поставленной цели невзирая на трудности.
С днем ангела, тебя Андрей!
Пусть станет на душе светлей,
В этот праздник именин,
С тобой друзья, ты не один.
И мы хотим, все, пожелать:
Любви, здоровья, много денег,
По пустякам не переживать,
Поехать на лазурный берег,
И отдыхать там целый год,
Забыв про множество хлопот.
Ну а еще, будь счастлив, друг!
И будут лишь друзья вокруг!
Фото: Апостол Андрей (pixabay.com)
Поздравляю тебя с Днем Андрея,
Пусть Святой лишь добро принесет,
На душе сразу станет светлее,
Пусть от счастья она запоет!
Я желаю карьерного роста,
Чтоб всегда возрастал твой доход!
Все мечты пусть сбываются просто,
Пусть огромный успех тебя ждет!
***
Андрей - ты светоч средь мужей!
Есть уважать тебя причина:
Средь праздников и будних дней
Во всем ты - подлинный мужчина.
К успеху будет путь открыт,
Судьба тебя вознаградит!
Мужественный, честный, бескорыстный для друзей,
Взгляд открыт, слова правдивы - это твой портрет, Андрей.
Пусть тебе твоя удача настежь двери распахнет,
И в твоем огромном сердце пусть любовь всегда живет!
***
Поздравляю я Андрея.
Пожелаю от души!
В жизни пусть у тебя будет
Всё, чего захочешь ты!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
На проблемы все забей -
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал -
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – семейных и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Пусть светлый праздник, День памяти Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и всегда хранит веру.
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Поздравляю с именинами и желаю тебе: здоровья телу, смирения, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы у тебя в душе царил покой, а любовь близких согревала в этот зимний день.
Православный праздник 13 декабря имеет также множество народных традиций. На Андрея принято гадать на суженого, устаривать веселые гуляния. Издавна молодые девушки и парни в День Андрея проводили вечерницы, где искали себе пару. Хозяйки 13 декабря присматривались к погоде и "слушали" воду в реках.
Фото: В День Андрея гадают на любовь (pixabay.com)
В День Андреев декабрьский столетья назад
Появился завет ворожить и гадать:
Для девчонок молоденьких про жениха,
Для людей посерьезней - про хлеб и стога.
Но без всяких гаданий могу я сказать,
Что в году наступающем будет Вас ждать:
Будут в доме достаток, семейный уют,
А от радости в сердце цветет пусть салют!
***
Старики в Андреев день
В реках воду слушают —
Будет ли стонать метель,
Обдавая стужею,
Или снег, как пух точь-в-точь,
Ляжет с опозданием...
А тебе несет пусть ночь
Вещее гадание,
И придет пускай из грез
В твою спальню суженый,
Чтоб плевать и на мороз
И на слякоть с лужами!
Кстати, День Андрея приходится на период Рождественского поста, поэтому разрешаются только постные угощения на праздничном столе.
Ранее мы расказывали о том, что категорически нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября по 6 января 2019.
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Видео: РБК-Украина