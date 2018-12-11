Поздравления с Днем Андрея в стихах и прозе

Фото: Апостол Андрей Первозванный (facebook.com/stojan.dimitri)

Поздравления именинникам в День Андрея Первозванного

13 декабря православными христианами отмечается День памяти Апостола Андрея. Поздравления с именинами в стихах, прозе, коротких смс для всех Андреев к празднику - в подборке Styler.

День Андрея: именинники праздника

Андрей Первозванный стал первым учеником Христа, и следовал за ним на протяжении всего земного пути. Светлая и крепкая вера апостола помогла преодолеть все жизненные испытания и с достоинством принять мученическую смерть.

Обладатели имени "Андрей" наделены лидерскими и организаторскими качествами, способны идти к поставленной цели невзирая на трудности.

С Днем Андрея: поздравления в стихах

С днем ангела, тебя Андрей!

Пусть станет на душе светлей,

В этот праздник именин,

С тобой друзья, ты не один.

И мы хотим, все, пожелать:

Любви, здоровья, много денег,

По пустякам не переживать,

Поехать на лазурный берег,

И отдыхать там целый год,

Забыв про множество хлопот.

Ну а еще, будь счастлив, друг!

И будут лишь друзья вокруг!

Фото: Апостол Андрей (pixabay.com)

Поздравляю тебя с Днем Андрея,

Пусть Святой лишь добро принесет,

На душе сразу станет светлее,

Пусть от счастья она запоет!

Я желаю карьерного роста,

Чтоб всегда возрастал твой доход!

Все мечты пусть сбываются просто,

Пусть огромный успех тебя ждет!

***

Андрей - ты светоч средь мужей!

Есть уважать тебя причина:

Средь праздников и будних дней

Во всем ты - подлинный мужчина.

К успеху будет путь открыт,

Судьба тебя вознаградит!

Короткие пожелания в День Андрея

Мужественный, честный, бескорыстный для друзей,

Взгляд открыт, слова правдивы - это твой портрет, Андрей.

Пусть тебе твоя удача настежь двери распахнет,

И в твоем огромном сердце пусть любовь всегда живет!

***

Поздравляю я Андрея.

Пожелаю от души!

В жизни пусть у тебя будет

Всё, чего захочешь ты!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

Поздравления с Днем Андрея в прозе

В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – семейных и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Пусть светлый праздник, День памяти Андрея Первозванного, истинной силой духа, благородством и мудростью наполнит ваши сердца. Пусть яркий свет его озаряет души, дарует тихую радость и всегда хранит веру.

***

Поздравляю с именинами и желаю тебе: здоровья телу, смирения, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы у тебя в душе царил покой, а любовь близких согревала в этот зимний день.

Пожелания для всех в День Андрея

Православный праздник 13 декабря имеет также множество народных традиций. На Андрея принято гадать на суженого, устаривать веселые гуляния. Издавна молодые девушки и парни в День Андрея проводили вечерницы, где искали себе пару. Хозяйки 13 декабря присматривались к погоде и "слушали" воду в реках.

Фото: В День Андрея гадают на любовь (pixabay.com)

В День Андреев декабрьский столетья назад

Появился завет ворожить и гадать:

Для девчонок молоденьких про жениха,

Для людей посерьезней - про хлеб и стога.

Но без всяких гаданий могу я сказать,

Что в году наступающем будет Вас ждать:

Будут в доме достаток, семейный уют,

А от радости в сердце цветет пусть салют!

***

Старики в Андреев день

В реках воду слушают —

Будет ли стонать метель,

Обдавая стужею,

Или снег, как пух точь-в-точь,

Ляжет с опозданием...

А тебе несет пусть ночь

Вещее гадание,

И придет пускай из грез

В твою спальню суженый,

Чтоб плевать и на мороз

И на слякоть с лужами!

Кстати, День Андрея приходится на период Рождественского поста, поэтому разрешаются только постные угощения на праздничном столе.

Ранее мы расказывали о том, что категорически нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября по 6 января 2019.

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Видео: РБК-Украина