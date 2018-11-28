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Рождественский пост 2018: меню на каждый день

Lite » Еда 28.11.2018 - 08:00
Рождественский пост 2018: меню на каждый день
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На период Рождественского поста нужно исключить из рациона мясо и молок

Рождественский пост 2018 - 2019 продлится с 28 ноября до 7 января. В эти дни следует придерживаться особого меню, а также посвятить время не только физическому, но и духовному очищению.

Рождественский пост 2018 - 2019: правила рациона

Календарь питания Рождественского поста исключает употребление мясных и молочных продуктов. Однако рацион сорока дней говения можно разнообразить рыбными блюдами, различными фруктами, овощами и корнеплодами, постной выпечкой.

Главное знать, какие продукты и в какой день можно употреблять в пищу. Каши из разных круп, запеченые, отварные или сырые овощи, грибы, сухофрукты, постные сладости, мед, семечки и орехи, растительные масла, а в некоторые дни, рыба и морепродукты - разрешенные продукты, которые сделают питание в Рождественский пост и вкусным, здоровым и полноценным. 

Важный для организма белок во время поста можно получить из бобовых. Нут, фасоль, горох и чечевица подходят для приготовления вкусных паштетов, котлет, рагу. 

Вареники на тесте без яиц можно употреблять в Рождественский постФото: Вареники на тесте без яиц можно включить в меню Рождественского поста (pixabay.com)

Любителям сладкого в пост можно готовить конфеты из сухофруктов в кокосовой стружке или в какао, постную выпечку, различные фруктовые смузи.

Со всей строгостью правила питания в Рождественский пост соблюдают монахи, для мирян возможны некоторые послабления. Так, до 20 декабря допустимо есть рыбные блюда во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Рождественский пост: меню по дням

Пост перед Рождеством условно делится на три периода, различающихся строгостью рациона.

28 ноября - 19 декабря:

  • понедельник -  в меню должна быть горячая растительная пища без масла;
  • вторник, четверг - блюда с добавлением растительного масла, рыба;
  • среда, пятница - дни сухоядения (пища без масел);
  • суббота, воскресенье - горячие блюда с маслом, а также разрешаются морепродукты;

Праздники этого периода: 4 декабря Введение в храм Пресвятой Богородицы. В этот день допустимо выпить бокал сухого красного вина и съесть рыбное блюдо; 19 декабря на Николая Чудотворца правила поста также разрешают вино и морепродукты. 

Различные овощи и салаты разрешены в Рождественский постФото: Различные овощи и салаты разрешены в Рождественский пост (pixabay.com)

20 декабря - 1 января:

  • понедельник - горячие блюда без добавления масла;
  • вторник, четверг - горячие блюда с маслом;
  • среда и пятница - дни, в которые нужно употреблять сухую пищу без масла;
  • выходные дни - пища с растительными маслами, морепродукты;
  • праздничные дни - 1 января допустимо выпить бокал вина.

2 - 6 января 2019:

Завершающие дни Рождественского поста являются наиболее строгими по питанию. Употребление рыбы и морепродуктов в этот период запрещается.

  • среда, пятница - сухоядение;
  • четверг - горячая растительная пища без масла;
  • суббота - горячие блюда с маслом
  • воскресенье 6 января - полное воздержание от пищи до восхода первой вечерней звезды на небе.

Разговляться после Рождественского поста следует начать с сочива - каши из пшеницы с добавлением меда и сухофруктов. 

Напомним, что ученые определили, какой продукт способен полностью заменить мясо в рационе.

Также ранее мы писали о 12 продуктах-энергетиках, которые помогут победить усталость и подарят заряд бодрости на целый день.

Видео: РБК-Украина

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