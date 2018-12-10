Гадания на Андрея: как узнать имя суженого и свою судьбу

Ночь накануне праздника в память Апостола Андрея - лучшее время для гаданий на любовь и судьбу
Гадания на День Андрея 13 декабря - главная народная традиция праздника, которая остается популярной и сегодня. Styler cобрал самые популярные способы поворожить в ночь накануне праздника для тех, кто хочет испытать судьбу и узнать о своем будущем.
Испокон веков через поколения передавались традиции праздничных гаданий на суженого-ряженого, на будущее, на удачу. Наши предки считали эти обряды самыми правдивыми и придавали им большое значение.
Апостола Андрея Первозванного особо почитали молодые парни и девушки. Они верили, что в день его памяти (13 декабря) можно узнать о своей будущей второй половинке и привлечь в свою жизнь удачу.
Особое место в праздновании занимали вечерницы, на которых парни показывали себя во всей красе перед девушками и соревновались в откусывании Калиты (cдобный круглый корж, который подвешивали к потолку в центре комнаты). Ну а главные таинства праздника проходили ночью с 12 на 13 декабря.
Фото: В День Андрея гадают на любовь (pixabay.com)
Данный способ подойдет для компании. Количество чашек для этого гадания должно быть равным числу гадающих. В чашки необходимо положить монеты, хлеб, кольцо, соль и сахар. Затем каждый участник гадания не глядя должен выбрать чашку и по ее содержимому определить свое будущее. Растолковать его совсем просто:
Если на улице в День Андрея морозная погода, можно поворожить на детей с помощью рюмки с водой и кольца. Гадание заключается в следующем: вечером нужно налить в рюмку воды, опустить в нее кольцо и вынести на улицу. Перед сном проверяете результат: сколько образовалось бугорков на замерзшей поверхности - столько будет сыновей, сколько ямок - столько дочек.
Чтобы узнать свою судьбу, гадают на сожженной бумаге. В ночь на Андрея в темной комнате при помощи свечки жгут листки бумаги и угадывают свое будущее по получающимся теням на стене.
Фото: Тень от свечи позволит узнать судьбу (pixabay.com)
Чтобы поворожить на суженого на воде понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить бумажки с именами и ждать, к какой из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.
Приговаривая: "Суженый-ряженый, прийди и утрись", нужно в ночь на Андрея вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встеча с любимым и состоится свадьба.
Самый простой способ гадания - наворожить образ суженого во сне. Для этого нужно взять гребешок и положить его перед сном под подушку со словами:"Суженый-ряженый, приди и причеши меня".
Фото: Гадание на Андрея на сон (pixabay.com)
Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки. Похожие способы гадания с хлебом. Только, ложа корочку под подушку, необходимо произнести слова: "Суженый приходи, накормлю тебя".
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Видео: РБК-Украина