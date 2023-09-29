Позашляховики і не тільки. Прикордонники отримали допомогу від Німеччини та Нідерландів

Допомога від Німеччини

Компанія Technisches Hilfswerk (THW) передала прикордонникам віброкотки, які незабаром виконуватимуть завдання з інженерного облаштування українського кордону.

"До речі, там уже працюють німецькі вантажні автомобілі, самоскиди, компактні навантажувачі, міні-екскаватори та засоби для розміщення персоналу в польових умовах", - пояснили у ДПСУ.

Фото: Допомога від Німеччини (facebook.com/DPSUkraine)

Отримане впродовж 9 місяців 2023 року від THW обладнання суттєво допомагає якісно виконувати завдання в прикордонні, покращує мобільність підрозділів і дозволяє вчасно реагувати на можливі зміни в обстановці.

Допомога від Нідерландів

Заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко повідомив, що прикордонники отримали 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю від нідерландської компанії "Hospitainer".

Фото: Допомога від Нідерландів (dpsu.gov.ua)

"Буквально два тижні тому було отримано перших чотири таких же автівок. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів", - сказав він.

Toyota Land Cruiser 70-ї серії це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони відзначаються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.

Допомога прикордонникам

Нещодавно повідомлялось, що американці навчили українських прикордонників управлінню катерами берегової охорони, які невдовзі отримає наша країна.

Навесні до озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.