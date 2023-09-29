Позашляховики і не тільки. Прикордонники отримали допомогу від Німеччини та Нідерландів

Сили оборони України отримали від Нідерландів і Німеччини партію автомобілів та віброкотків. Це обладнання знадобиться для зміцнення кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Компанія Technisches Hilfswerk (THW) передала прикордонникам віброкотки, які незабаром виконуватимуть завдання з інженерного облаштування українського кордону.
"До речі, там уже працюють німецькі вантажні автомобілі, самоскиди, компактні навантажувачі, міні-екскаватори та засоби для розміщення персоналу в польових умовах", - пояснили у ДПСУ.
Фото: Допомога від Німеччини (facebook.com/DPSUkraine)
Отримане впродовж 9 місяців 2023 року від THW обладнання суттєво допомагає якісно виконувати завдання в прикордонні, покращує мобільність підрозділів і дозволяє вчасно реагувати на можливі зміни в обстановці.
Заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко повідомив, що прикордонники отримали 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю від нідерландської компанії "Hospitainer".
Фото: Допомога від Нідерландів (dpsu.gov.ua)
"Буквально два тижні тому було отримано перших чотири таких же автівок. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів", - сказав він.
Toyota Land Cruiser 70-ї серії це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони відзначаються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.
Нещодавно повідомлялось, що американці навчили українських прикордонників управлінню катерами берегової охорони, які невдовзі отримає наша країна.
Навесні до озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.
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