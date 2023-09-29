Внедорожники и не только. Пограничники получили помощь от Германии и Нидерландов

Помощь от Германии

Компания Technisches Hilfswerk (THW) передала пограничникам виброкатки, которые вскоре будут выполнять задачи по инженерному обустройству украинской границы.

"Кстати, там уже работают немецкие грузовые автомобили, самосвалы, компактные погрузчики, мини-экскаваторы и средства для размещения персонала в полевых условиях", - пояснили в ГПСУ.

Фото: Помощь от Германии (facebook.com/DPSUkraine)

Полученное в течение 9 месяцев 2023 года от THW оборудование существенно помогает качественно выполнять задачи в пограничье, улучшает мобильность подразделений и позволяет вовремя реагировать на возможные изменения в обстановке.

Помощь от Нидерландов

Заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Сергей Ткаченко сообщил, что пограничники получили 6 транспортных средств повышенной проходимости для мобильного госпиталя от нидерландской компании "Hospitainer".

Фото: Помощь от Нидерландов (dpsu.gov.ua)

"Буквально две недели назад были получены первые четыре таких же автомобилей. Автомобили оборудованы всем необходимым и позволяют эвакуировать раненых непосредственно с поля боя. Уверен, что они помогут в условиях боевых действий спасти много жизней", - сказал он.

Toyota Land Cruiser 70-й серии это семейство внедорожников, изготавливаемых компанией почти без изменений с 1984 года. Они отличаются чрезвычайно высокой надежностью и хорошей проходимостью, имеют простую и надежную конструкцию. Такие авто широко используют военные, спасатели, медики во многих странах мира.

Помощь пограничникам

Недавно сообщалось, что американцы научили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит наша страна.

Весной к вооружению украинских пограничников добавились хорватские реактивные установки RAK-SA-12.