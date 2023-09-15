Українські прикордонники пройшли навчання на катерах берегової охорони у США (відео)

Американці навчили українських прикордонників управлінню катерами берегової охорони, які невдовзі отримає наша країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

У ДПСУ уточнили, що тепер військовослужбовці загонів морської охорони можуть використовувати малі патрульні катери типу Fearless та Defiant.

"Їх надають прикордонникам у рамках спільного проекту оборонного співробітництва", - уточнюють у Держприкордонслужбі.

Усього тренінг тривав 10 днів, він проходив у штаті Луїзіана на базі виробника - суднобудівної компанії Metal Shark.

Катери швидкі, маневрені та досить тихі. Вони оснащені сучасними системами навігації, управління, пожежогасіння та камерами спостереження.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різноманітні безпілотники і не тільки.

Наразі у США обговорюють передачу далекобійних ракет ATACMS. За інформацією The Wall Street Journal, їх Україна може отримати вже цієї осені.