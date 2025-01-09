Поза межами України можуть перебувати від 25 до 30 млн українців, - Чернишов

Сьогодні в Україні, за різними оцінками, перебувають близько 32 мільйонів українців. Поза межами країни їх кількість сягає до 30 мільйонів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства національної єдності Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.
За словами Чернишов, Міністерство національної єдності починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому.
Він додав, що, згідно з різними оцінками:
"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - пояснив міністр.
У 2024-му президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном. На початку грудня стало відомо, що відомство очолить Олексій Чернишов.
Також відомо, що у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.
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