Поза межами України можуть перебувати від 25 до 30 млн українців, - Чернишов

Міністерство національної єдності

У 2024-му президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном. На початку грудня стало відомо, що відомство очолить Олексій Чернишов.

Також відомо, що у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.

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