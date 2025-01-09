UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Поза межами України можуть перебувати від 25 до 30 млн українців, - Чернишов

Фото: Олексій Чернишов, голова Міністерства національної єдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в Україні, за різними оцінками, перебувають близько 32 мільйонів українців. Поза межами країни їх кількість сягає до 30 мільйонів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства національної єдності Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.

За словами Чернишов, Міністерство національної єдності починає запроваджувати стратегію національної єдності, ідентичності, множинного громадянства та низки інших політик, які дозволять побудувати країну, що зможе повернути українську націю додому

Він додав, що, згідно з різними оцінками: 

  • в Україні наразі перебувають 32 млн українців; 
  • поза межами країни - від 25 до 30 мільйонів. Мова йде й про тих, хто емігрував до повномасштабної війни. 

"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх і ми маємо створити й запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього", - пояснив міністр. 

Міністерство національної єдності

У 2024-му президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном. На початку грудня стало відомо, що відомство очолить Олексій Чернишов.

Також відомо, що у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Чернишов