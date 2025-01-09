За пределами Украины могут находиться от 25 до 30 млн украинцев, - Чернышов

Министерство национального единства

В 2024-м президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за рубежом. В начале декабря стало известно, что ведомство возглавит Алексей Чернышов.

Также известно, что в Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства.

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