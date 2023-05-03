Поїздку можуть скасувати. В Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського в Берлін, - ЗМІ

В Україні вважають безвідповідальним те, що інформація про плани президента Володимира Зеленського відвідати Німеччину просочилася до мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, після того, як стала відомою дата візиту Зеленського в Німеччину, може назрівати скандал.
Журналісти стверджують, що джерела, близькі до українського уряду, вважають розкриття даних про візит безвідповідальним. Тепер є сумніви, чи відбудеться поїздка голови української держави.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ писали, що Зеленський нібито прибуде з офіційним візитом до Німеччини 13 травня.
Також ми повідомляли, що Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з робочим візитом до Фінляндії.
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