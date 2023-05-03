Поїздку можуть скасувати. В Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського в Берлін, - ЗМІ

В Україні вважають безвідповідальним те, що інформація про плани президента Володимира Зеленського відвідати Німеччину просочилася до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією видання, після того, як стала відомою дата візиту Зеленського в Німеччину, може назрівати скандал.

Журналісти стверджують, що джерела, близькі до українського уряду, вважають розкриття даних про візит безвідповідальним. Тепер є сумніви, чи відбудеться поїздка голови української держави.