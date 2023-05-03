Поездку могут отменить. В Украине недовольны анонсом визита Зеленского в Берлин, - СМИ

В Украине считают безответственным то, что информация о планах президента Владимира Зеленского посетить Германию просочилась в сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации издания, после того, как стала известна дата визита Зеленского в Германию, может назревать скандал.

Журналисты утверждают, что источники, близкие к украинскому правительству, считают раскрытие данных о визите безответственным. Теперь есть сомнения в том, состоится ли поездка главы украинского государства.