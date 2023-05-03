Поездку могут отменить. В Украине недовольны анонсом визита Зеленского в Берлин, - СМИ

В Украине считают безответственным то, что информация о планах президента Владимира Зеленского посетить Германию просочилась в сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По информации издания, после того, как стала известна дата визита Зеленского в Германию, может назревать скандал.
Журналисты утверждают, что источники, близкие к украинскому правительству, считают раскрытие данных о визите безответственным. Теперь есть сомнения в том, состоится ли поездка главы украинского государства.
Напомним, ранее немецкие СМИ писали, что Зеленский якобы прибудет с официальным визитом в Германии 13 мая.
Также мы сообщали, что Зеленский сегодня, 3 мая, находится с рабочим визитом в Финляндии.
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