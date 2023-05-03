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Поездку могут отменить. В Украине недовольны анонсом визита Зеленского в Берлин, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине считают безответственным то, что информация о планах президента Владимира Зеленского посетить Германию просочилась в сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, после того, как стала известна дата визита Зеленского в Германию, может назревать скандал.

Журналисты утверждают, что источники, близкие к украинскому правительству, считают раскрытие данных о визите безответственным. Теперь есть сомнения в том, состоится ли поездка главы украинского государства.

Напомним, ранее немецкие СМИ писали, что Зеленский якобы прибудет с официальным визитом в Германии 13 мая.

Также мы сообщали, что Зеленский сегодня, 3 мая, находится с рабочим визитом в Финляндии.

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Владимир ЗеленскийБерлин