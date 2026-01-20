Поїздка Зеленського до Давосу під питанням після нічного обстрілу РФ, - Axios

Він повідомив з посиланням на слова українського чиновника, що Зеленський поки залишається в Києві після масованих нічних ударів країни-агресорки і не їде на Всесвітній економічний форум у Давос.

Водночас Равід зазначив, що Зеленський може поїхати до Давосу, якщо матиме двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди про відновлення України.

Наразі ані Зеленський, ані Офіс президента цю інформацію офіційно не прокоментували.

Форум у Давосі

В понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.