Поїздка Зеленського до Давосу під питанням після нічного обстрілу РФ, - Axios

Президент України Володимир Зеленський поки не їде до Давосу, а залишається в Києві після нічного російського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Axios Барака Равіда в X.
Він повідомив з посиланням на слова українського чиновника, що Зеленський поки залишається в Києві після масованих нічних ударів країни-агресорки і не їде на Всесвітній економічний форум у Давос.
Водночас Равід зазначив, що Зеленський може поїхати до Давосу, якщо матиме двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди про відновлення України.
Наразі ані Зеленський, ані Офіс президента цю інформацію офіційно не прокоментували.
В понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.
Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог зі США продовжиться під час форуму в Давосі. Очікується, що Трамп прибуде до Давоса особисто - торік він долучався до заходу дистанційно.
Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково братиме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.
Джерела ЗМІ наголосили, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. План розрахований на 10 років і передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.
Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вперше з 2022 року прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.