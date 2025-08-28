UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Поїзди затримуються через масований обстріл: в "Укрзалізниці" надали перелік

Ілюстративне фото: Поїзди затримуються через масований обстріл 28 серпня (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди: 

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.

"Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", - ідеться у повідомленні. 

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві у ніч на четвер, 28 серпня, пролунала серія вибухів. Росіяни застосували балістичне озброєння.

Попередньо, Росія вдарила балістичними ракетами з Брянської області.

Також більшість областей України перебуває під масованою атакою "Шахедів".

