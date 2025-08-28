Поезда задерживаются из-за массированного обстрела: в "Укрзализныце" предоставили перечень

Из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
В частности, с задержкой будут прибывать поезда:
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.
"Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в ночь на четверг, 28 августа, прогремела серия взрывов. Россияне применили баллистическое вооружение.
Предварительно, Россия ударила баллистическими ракетами из Брянской области.
Также большинство областей Украины находится под массированной атакой "Шахедов".