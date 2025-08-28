Поезда задерживаются из-за массированного обстрела: в "Укрзализныце" предоставили перечень

В частности, с задержкой будут прибывать поезда:

№87 Запорожье - Ковель;

№139 Киев - Каменец-Подольский;

№77 Одесса - Ковель;

№3 Запорожье - Ужгород;

№47 Запорожье - Мукачево;

№32 Перемышль - Запорожье;

№92 Львов - Киев;

№52 Львов - Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.

"Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов", - говорится в сообщении.