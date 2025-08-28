RU

Поезда задерживаются из-за массированного обстрела: в "Укрзализныце" предоставили перечень

Иллюстративное фото: Поезда задерживаются из-за массированного обстрела 28 августа (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

В частности, с задержкой будут прибывать поезда:

  • №87 Запорожье - Ковель;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • №77 Одесса - Ковель;
  • №3 Запорожье - Ужгород;
  • №47 Запорожье - Мукачево;
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №92 Львов - Киев;
  • №52 Львов - Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.

"Железнодорожники будут пытаться сократить задержки рейсов", - говорится в сообщении.

 

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в ночь на четверг, 28 августа, прогремела серия взрывов. Россияне применили баллистическое вооружение.

Предварительно, Россия ударила баллистическими ракетами из Брянской области.

Также большинство областей Украины находится под массированной атакой "Шахедов".

