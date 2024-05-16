Поїзди та автобуси. Як доїхати з України до найближчих аеропортів

Як дістатися до найближчих аеропортів у Польщі

Подорожувати літаком українцям зручно із найближчих аеропортів сусідніх країн – Польщі, Молдові, Румунії, Угорщини та Словаччини. Дістатися до них можна як прямими автобусами з великих міст України, так і залізницею – нерідко із пересадками.

Аеропорт Жешув Ясенка розташований лише за 100 км від кордону з Україною. Відстань від Львова – 170 км. Дістатися можна автотранспортом чи залізницею з Києва, Харкова, Львова, інших міст. До аеропорту можна доїхати прямим автобусними рейсами зі Львова (5 годин) чи Києва (15 годин). Також доступні автобусні маршрути до аеропорту з Луцька, Києва, Хмельницького, Івано-Франківська, Вінниці та Дніпра.

Залізницею до Жешува можна дістатися спершу до Перемишля – рейси є з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя. Потім можна пересісти на електричку до Жешува, а там – на ще одну до аеропорту. Або ж автобусами № 51 та №53.

Фото: Пасажири в аеропорту Жешув (facebook.com/PLRZE)

За 330 км від Львова розташований аеропорт Краків-Баліце. До нього також курсують автобуси зі Львова, Києва, Хмельницького, Хмельницького, Луцька, Полтави та Миколаєва. Із центру Кракова до аеропорту можна дістатися автобусами №209, 300, 902, які відправляються кожні 30-60 хв.

Також можна їхати залізницею – із Перемишля, а потім поїздами із залізничного вокзалу Кракова.

Аеропорт Люблін розташований за 200 км від Ковеля. Доїхати до міста можна автобусом із Ковеля, Львова, Івано-Франківська, Києва, Вінниці, Одеси та Черкас. Із Любліна до самого аеропорту можна дістатися місцевим транспортом – наприклад, автобусом №5 або електричкою.

Аеропорт Кошице у Словаччині

Аеропорт Кошице у Словаччині розташований поблизу українського кордону. З Ужгорода до нього 100 км. До Кошице можна дістатися прямими автобусами з Ужгорода, Мукачево, Сваляви, Стрия, Чернівців, Коломиї. З Ужгорода та Мукачева є кілька рейсів щодня, якими пасажири можуть дістатися головного автовокзалу Кошице. Час у дорозі приблизно 5 годин.

Також із Мукачево до Кошице щодня курсують два прямі поїзди, час у дорозі близько 4 годин. З місцевого автовокзалу та залізничного вокзалу кожні 30-60 хвилин до аеропорту курсує автобус №23.

Фото: Подорож автобусом (gettyimages.com)

Аеропорти Сучава та Ясси у Румунії

За 80 км від Чернівців розташований аеропорт Сучава. Пасажирам зручно дістатися із Чернівців до Сучави одним із щоденних автобусів, час у дорозі 2-3 години. Більшість цих автобусів мають кінцеву зупинку на залізничному вокзалі Сучави. До аеропорту можна доїхати міським автобусом №8.

За 330 км від Одеси розташований аеропорт Ясси. З України до цього аеропорту зручно дістатися залізницею та автобусами. Наприклад, поїздом №351 з Києва до Кишинева із зупинкою на станції Унгени. До аеропорту можна доїхати молдовським поїздом до станції Ясси-Сокола. Звідти можна сісти на автобус до аеропорту.

До аеропорту Ясси також можна доїхати з Одеси одним із автобусних рейсів.

Аеропорт Кишинів у Молдові

До аеропорт Кишинева за 200 км від Одеси можна дістатися прямим поїздом №351 з Києва або автобусами з Одеси, Запоріжжя, Миколаєва та Чернівців. Автобуси з Одеси прибувають безпосередньо до аеропорту Кишинева.

З центру Кишинева до аеропорту можна доїхати тролейбусом №30.

Аеропорт Дебрецен в Угорщині

До аеропорту Дебрецен із України можна доїхати як залізницею, так і прямими автобусами. Поїздом можна їхати з Києва або Чопа до Будапешта, також є поїзди з Мукачево до Будапешта через Дебрецен.