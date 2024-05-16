Поезда и автобусы. Как доехать из Украины до ближайших аэропортов

Как добраться до ближайших аэропортов в Польше

Путешествовать самолетом украинцам удобно из ближайших аэропортов соседних стран – Польши, Молдовы, Румынии, Венгрии и Словакии. Добраться до них можно как на прямых автобусах из больших городов Украины, так и по железной дороге – нередко с пересадками.

Аэропорт Жешув Ясенка расположен всего в 100 км от границы с Украиной. Расстояние от Львова – 170 км. Добраться можно на автотранспорте или по железной дороге из Киева, Харькова, Львова, других городов. До аэропорта можно доехать прямым автобусным рейсом из Львова (5 часов) или Киева (15 часов). Также доступны автобусные маршруты в аэропорт из Луцка, Киева, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Винницы и Днепра.

По железной дороге до Жешува можно добраться сначала до Перемышля – рейсы есть из Киева, Одессы, Харькова, Запорожья. Затем можно пересесть на электричку до Жешува, а там – на еще одну в аэропорт. Или на автобусах № 51 и № 53.

Фото: Пассажиры в аэропорту Жешув (facebook.com/PLRZE)

В 330 км от Львова расположен аэропорт Краков-Балице. До него также курсируют автобусы из Львова, Киева, Хмельницкого, Хмельницкого, Луцка, Полтавы и Николаева. Из центра Кракова в аэропорт можно добраться на автобусах №209, 300, 902, которые отправляются каждые 30-60 мин.

Также можно ехать по железной дороге – из Перемышля, а затем поездами с железнодорожного вокзала Кракова.

Аэропорт Люблин расположен в 200 км от Ковеля. Доехать до города можно автобусом из Ковеля, Львова, Ивано-Франковска, Киева, Винницы, Одессы и Черкасс. Из Люблина до аэропорта можно добраться на местном транспорте – например, на автобусе №5 или электричке.

Аэропорт Кошице в Словакии

Аэропорт Кошице в Словакии расположен вблизи украинской границы. От Ужгорода до него 100 км. До Кошице можно добраться прямыми автобусами из Ужгорода, Мукачево, Свалявы, Стрыя, Черновцов, Коломыи. Из Ужгорода и Мукачево есть несколько рейсов ежедневно, которыми пассажиры могут добраться до главного автовокзала Кошице. Время в пути около 5 часов.

Также из Мукачево в Кошице ежедневно курсируют два прямых поезда, время в пути около 4 часов. От местного автовокзала и железнодорожного вокзала каждые 30-60 минут в аэропорт курсирует автобус №23.

Фото: Путешествие автобусом (gettyimages.com)

Аэропорты Сучава и Яссы в Румынии

В 80 км от Черновцов расположен аэропорт Сучава. Пассажирам удобно добраться из Черновцов в Сучаву на одном из ежедневных автобусов, время в пути 2-3 часа. Большинство этих автобусов имеют конечную остановку на железнодорожном вокзале Сучавы. В аэропорт можно доехать городским автобусом №8.

В 330 км от Одессы расположен аэропорт Яссы. Из Украины в этот аэропорт удобно добраться по железной дороге и на автобусах. Например, на поезде №351 из Киева в Кишинев с остановкой на станции Унгены. До аэропорта можно доехать молдавским поездом до станции Яссы-Сокола. Оттуда можно сесть на автобус в аэропорт.

До аэропорта Яссы можно доехать из Одессы одним из автобусных рейсов.

Аэропорт Кишинев в Молдове

До аэропорта Кишинева в 200 км от Одессы можно добраться прямым поездом №351 из Киева или автобусами из Одессы, Запорожья, Николаева и Черновцов. Автобусы из Одессы прибывают непосредственно в аэропорт Кишинева.

Из центра Кишинева в аэропорт можно доехать троллейбусом №30.

Аэропорт Дебрецен в Венгрии

До аэропорта Дебрецен из Украины можно доехать как по железной дороге, так и прямыми автобусами. На поезде можно ехать из Киева или Чопа до Будапешта, также есть поезда из Мукачево в Будапешт через Дебрецен.