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Від 18 євро. Як купити квитки на поїзд із України до Угорщини онлайн

Понеділок 08 квітня 2024 13:15
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Від 18 євро. Як купити квитки на поїзд із України до Угорщини онлайн Фото: Поїзд із Чопа до Відня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Днями "Укрзалізниця" відкрила онлайн продаж квитків на маршруті Чоп – Будапешт – Відень. Квитки можна придбати на рейси із 17 квітня до всіх станцій в Угорщині та Австрії.

Як купити квитки на поїзд до Угорщини та скільки вони коштують, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Поїзд №143/146 Чоп – Будапешт – Відень "УЗ" запустила 10 грудня 2023 року. У березні 2024 року став доступний онлайн продаж квитків у застосунку на поїзди з України до Австрії: Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Днями стартував онлайн-продаж квитків у застосунку "УЗ" на напрямку Україна – Угорщина. Квитки тепер можна придбати не лише до Відня, а й до Будапешта та інших міст Угорщини починаючи з дати відправлення 17 квітня. Верифікація через "Дія. Підпис" не потрібна.

Наразі квитки на поїзд Чоп – Будапешт – Відень можна купити лише в мобільному застосунку "УЗ" та міжнародних касах вокзалів.

Вартість квитків за маршрутом Чоп – Будапешт в 1-му класі – 1560 грн, у 2-му класі 1055 грн. Квитки на цей поїзд доступні також на сайті угорської залізниці jegy.mav.hu. Вартість – від 19,4 євро (приблизно 774 грн).

Від 18 євро. Як купити квитки на поїзд із України до Угорщини онлайнФото: Приклад цін на квитки із Чопа до Будапешта на 24 квітня на сайті угорської залізниці (скриншот РБК-Україна)

У "Укрзалізниці зазначають", що новий прямий поїзд №143/146 Чоп – Будапешт – Відень має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) стануть доступні у застосунку трохи пізніше.

Нагадаємо, ми писали, що "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Перший рейс вирушив 27 березня.

Також повідомлялося, що німецькі вагони можуть поставити на маршрут до України. Вони можуть виявитися комфортнішими за більшість рухомого складу, що курсує в Польщі.

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