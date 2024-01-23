Поїзди скасовують. У Німеччині готується масштабний страйк на залізниці

Профспілка машиністів залізничного транспорту GDL попередила про черговий страйк, цього разу найтриваліший. Постраждають міжміський, місцевий і регіональний транспорт. Хоча завершення страйку заплановане на 18:00 29 січня, навіть після цього будуть скасування та затримки рейсів.

Протестувальники вимагають скоротити робочий тиждень машиністів з нинішніх 38 до 35 годин зі збереженням заробітної плати. З такими вимогами відбулися і два минулих страйки GDL.

19 січня Deutsche Bahn представив свою компромісну пропозицію про скорочення робочого часу до 37 годин на тиждень із 2026 року. Наразі перемовини призупинені.

Попередній страйк GDL тривав з 10 по 12 січня. На період зупинки поїздів Deutsche Bahn запроваджувала спеціальний розклад, у якому було скасовано близько 80% поїздів далекого сполучення та значну частину регіональних поїздів.

Як зазначається на сайті DB, пасажири можуть скористатися своїм квитком пізніше. Квиток дійсний для поїздки до пункту призначення навіть зі зміненим маршрутом. Бронювання можна скасувати безкоштовно. Також пасажири можуть перенести свою поїздку на інший час і вирушити раніше у вівторок, 23 січня 2024 року.