Поезда отменяют. В Германии готовится масштабная забастовка на железной дороге

Профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL предупредил об очередной забастовке, на этот раз самой длительной. Пострадают междугородний, местный и региональный транспорт. Хотя завершение забастовки запланировано на 18:00 29 января, даже после этого будут отмены и задержки рейсов.

Протестующие требуют сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при сохранении заработной платы. С такими требованиями состоялись и две прошлые забастовки GDL.

19 января Deutsche Bahn представил свое компромиссное предложение о сокращении рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года. В настоящее время переговоры приостановлены.

Предыдущая забастовка GDL длилась с 10 по 12 января. В период остановки поездов Deutsche Bahn вводила специальное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего сообщения и значительную часть региональных поездов.

Как отмечается на сайте DB, пассажиры могут воспользоваться своим билетом позже. Билет действителен для поездки в пункт назначения даже по измененному маршруту. Бронирование можно отменить бесплатно. Также пассажиры могут перенести свою поездку на другое время и отправиться раньше во вторник, 23 января 2024 года.