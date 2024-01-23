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Поезда отменяют. В Германии готовится масштабная забастовка на железной дороге

Фото: Поезда во время стачки во Франкфурте (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии планируется новая масштабная забастовка на железной дороге, которая продлится шесть дней – с 24 января по 29 января 2024 года. С сегодняшнего вечера будут курсировать лишь часть поездов.

Это будет самая продолжительная забастовка в истории Deutsche Bahn, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de и DW.

Профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL предупредил об очередной забастовке, на этот раз самой длительной. Пострадают междугородний, местный и региональный транспорт. Хотя завершение забастовки запланировано на 18:00 29 января, даже после этого будут отмены и задержки рейсов.

Протестующие требуют сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при сохранении заработной платы. С такими требованиями состоялись и две прошлые забастовки GDL.

19 января Deutsche Bahn представил свое компромиссное предложение о сокращении рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года. В настоящее время переговоры приостановлены.

Предыдущая забастовка GDL длилась с 10 по 12 января. В период остановки поездов Deutsche Bahn вводила специальное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего сообщения и значительную часть региональных поездов.

Как отмечается на сайте DB, пассажиры могут воспользоваться своим билетом позже. Билет действителен для поездки в пункт назначения даже по измененному маршруту. Бронирование можно отменить бесплатно. Также пассажиры могут перенести свою поездку на другое время и отправиться раньше во вторник, 23 января 2024 года.

Напомним, мы писали, что в Германии прошли масштабные забастовки фермеров, которые тракторами перекрывали дороги. Люди протестовали против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Также мы писали, в каких странах забастовки будут мешать поездкам в январе. В частности, на 24 января запланирована общенациональная забастовка общественного транспорта в Италии.

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