Поїзд рушив без 25 пасажирів після тривоги: УЗ прокоментувала інцидент

Що сталося з пасажирами поїзда

15 жовтня в соцмережах поширили відео обурених пасажирів поїзда "Львів - Чернівці", які розповіли, що після евакуації через загрозу обстрілу залишилися посеред поля, а потім побачили, як поїзд рушив без них.

В "Укрзалізниці" повідомили, що провели детальну перевірку інциденту. За її результатами, під час безпекової зупинки організована група з 25 осіб вирішила самостійно дістатися до Коломиї. Місто розташоване приблизно за 4 кілометри від місця зупинки поїзда.

У компанії стверджують, що пасажири не повідомили працівників поїзда про своє рішення.

Як залізничники відновили рух

За поясненням "Укрзалізниці", після отримання від моніторингового центру інформації про відсутність подальшої загрози залізничники почали оповіщення пасажирів і організовувати посадку до вагонів.

Коли поблизу поїзда більше не залишилося пасажирів, а на заклики провідника повернутися до вагонів ніхто не відгукнувся, рух відновили.

Також у компанії зазначили, що через темну пору доби працівники використовували світлові сигнали, щоб привернути увагу пасажирів і допомогти їм повернутися до поїзда.

В "Укрзалізниці" додали, що скарг від пасажирів цього рейсу щодо того, що їх залишили на станції після безпекової зупинки, до компанії не надходило.