Поезд отправился без 25 пассажиров после тревоги: УЗ прокомментировала инцидент

Что произошло с пассажирами поезда

15 октября в соцсетях распространили видео возмущенных пассажиров поезда "Львов - Черновцы", которые рассказали, что после эвакуации из-за угрозы обстрела остались посреди поля, а затем увидели, как поезд тронулся без них.

В "Укрзализныце" сообщили, что провели детальную проверку инцидента. По ее результатам, во время остановки из-за ситуации с безопасностью организованная группа из 25 человек решила самостоятельно добраться до Коломыи. Город расположен примерно в 4 километрах от места остановки поезда.

В компании утверждают, что пассажиры не сообщили работникам поезда о своем решении.

Как железнодорожники возобновили движение

По объяснению "Укрзализныци", после получения от мониторингового центра информации об отсутствии дальнейшей угрозы железнодорожники начали оповещение пассажиров и организовывали посадку в вагоны.

Когда вблизи поезда больше не осталось пассажиров, а на призывы проводника вернуться в вагоны никто не откликнулся, движение было возобновлено.

Также в компании отметили, что через темное время суток работники использовали световые сигналы, чтобы привлечь внимание пассажиров и помочь им вернуться в поезд.

В "Укрзализныце" добавили, что жалоб от пассажиров этого рейса относительно того, что их оставили на станции после остановки из-за ситуации с безопасностью, в компанию не поступало.