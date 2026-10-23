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Поезд отправился без 25 пассажиров после тревоги: УЗ прокомментировала инцидент

15:37 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В "Укрзализныце" объяснили, почему поезд "Львов - Черновцы" после остановки из-за воздушной тревоги отправился без 25 пассажиров. По версии компании люди решили самостоятельно добраться до Коломыи и не сообщили об этом проводникам.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос РБК-Украина.

Что произошло с пассажирами поезда

15 октября в соцсетях распространили видео возмущенных пассажиров поезда "Львов - Черновцы", которые рассказали, что после эвакуации из-за угрозы обстрела остались посреди поля, а затем увидели, как поезд тронулся без них.

В "Укрзализныце" сообщили, что провели детальную проверку инцидента. По ее результатам, во время остановки из-за ситуации с безопасностью организованная группа из 25 человек решила самостоятельно добраться до Коломыи. Город расположен примерно в 4 километрах от места остановки поезда.

В компании утверждают, что пассажиры не сообщили работникам поезда о своем решении.

Как железнодорожники возобновили движение

По объяснению "Укрзализныци", после получения от мониторингового центра информации об отсутствии дальнейшей угрозы железнодорожники начали оповещение пассажиров и организовывали посадку в вагоны.

Когда вблизи поезда больше не осталось пассажиров, а на призывы проводника вернуться в вагоны никто не откликнулся, движение было возобновлено.

Также в компании отметили, что через темное время суток работники использовали световые сигналы, чтобы привлечь внимание пассажиров и помочь им вернуться в поезд.

В "Укрзализныце" добавили, что жалоб от пассажиров этого рейса относительно того, что их оставили на станции после остановки из-за ситуации с безопасностью, в компанию не поступало.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал выяснить обстоятельства инцидента и отметил важность надлежащей координации действий железнодорожников во время эвакуации пассажиров.

РБК-Украина ранее рассказывало, что нужно делать пассажирам поезда в случае объявления эвакуации.

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