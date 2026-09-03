Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів

Залізничні вокзали у п'яти містах України офіційно перетворили на мультимодальні транспортні хаби, поєднавши залізничні та автобусні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
До електронного Переліку автостанцій "Укртрансбезпеки" включили вокзали у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Бердичеві та Білій Церкві.
Долучення до єдиної системи дасть змогу:
Особливий пріоритет надаватимуть маршрутам до та з прифронтових територій, де поєднання різних видів транспорту є ключовим для забезпечення доступності.
Як зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, головна мета ініціативи - зробити пасажирські перевезення передбачуваними та безпечними.
Він підкреслив, що формування автобусних маршрутів у правовому полі гарантує захист прав пасажирів та якість послуг.
Автомобільні перевізники, які бажають долучитися до роботи в транспортних хабах та інтегрувати свої рейси у застосунок "Укрзалізниці", можуть подати заявку на електронну пошту service@uz.gov.ua з приміткою "Мультимодальні перевезення".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" регулярно запроваджує додаткові безпекові та інфраструктурні заходи на своїх об'єктах.
Зокрема, залізничники нагадують, що фото- та відеозйомка на об'єктах залізниці в умовах воєнного стану заборонена та може призвести до кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі.
Крім того, в Україні розробляють нові рішення для забезпечення стабільного руху поїздів під час тривалих повітряних тривог. Вокзали працюють у цілодобовому режимі, а для пасажирів готують оновлені правила посадки.