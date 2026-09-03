Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів

Що зміниться для пасажирів

До електронного Переліку автостанцій "Укртрансбезпеки" включили вокзали у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Бердичеві та Білій Церкві.

Долучення до єдиної системи дасть змогу:

Офіційно відкривати нові автобусні маршрути безпосередньо від залізничних вокзалів.

безпосередньо від залізничних вокзалів. Вивести перевізників із "тіні" , замінивши стихійні зупинки біля вокзалів легальною роботою.

, замінивши стихійні зупинки біля вокзалів легальною роботою. Придбати квитки в єдиній системі - наступним кроком стане продаж автобусних квитків через вокзальні каси та цифрові сервіси "Укрзалізниці".

- наступним кроком стане продаж автобусних квитків через вокзальні каси та цифрові сервіси "Укрзалізниці". Запровадити мультимодальний квиток, який дозволить планувати та оплачувати складні маршрути з пересадками (поїзд + автобус) в одному застосунку.

Особливий пріоритет надаватимуть маршрутам до та з прифронтових територій, де поєднання різних видів транспорту є ключовим для забезпечення доступності.

Безпека та легалізація перевезень

Як зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, головна мета ініціативи - зробити пасажирські перевезення передбачуваними та безпечними.

Він підкреслив, що формування автобусних маршрутів у правовому полі гарантує захист прав пасажирів та якість послуг.

Автомобільні перевізники, які бажають долучитися до роботи в транспортних хабах та інтегрувати свої рейси у застосунок "Укрзалізниці", можуть подати заявку на електронну пошту service@uz.gov.ua з приміткою "Мультимодальні перевезення".