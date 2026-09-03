Поезд и автобус в одном сервисе: "Укрзализныця" готовит масштабное обновление для пассажиров

Что изменится для пассажиров

В электронный Перечень автостанций "Укртрансбезопасности" включили вокзалы во Львове, Днепре, Запорожье, Бердичеве и Белой Церкви.

Присоединение к единой системе позволит:

Официально открывать новые автобусные маршруты от железнодорожных вокзалов.

от железнодорожных вокзалов. Вывести перевозчиков из "тени" , заменив стихийные остановки у вокзалов легальной работой.

, заменив стихийные остановки у вокзалов легальной работой. Приобрести билеты в единой системе - следующим шагом станет продажа автобусных билетов через вокзальные кассы и цифровые сервисы "Укрзализныци".

- следующим шагом станет продажа автобусных билетов через вокзальные кассы и цифровые сервисы "Укрзализныци". Ввести мультимодальный билет, который позволит планировать и оплачивать сложные маршруты с пересадками (поезд+автобус) в одном приложении.

Особый приоритет будут предоставлять маршрутам в и с прифронтовых территорий, где сочетание различных видов транспорта является ключевым для обеспечения доступности.

Безопасность и легализация перевозок

Как отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач, главная цель инициативы - сделать пассажирские перевозки предсказуемыми и безопасными.

Он подчеркнул, что формирование автобусных маршрутов в правовом поле гарантирует защиту прав пассажиров и качество услуг.

Автомобильные перевозчики, желающие присоединиться к работе в транспортных хабах и интегрировать свои рейсы в "Укрзализныци", могут подать заявку на электронную почту service@uz.gov.ua с примечанием "Мультимодальные перевозки".