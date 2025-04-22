Додатковий поїзд "Чернівці - Львів" курсуватиме ще місяць: всі дати і зупинки

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила додатковий регіональний поїзд між Чернівцями та Львовом на період Великодніх свят. Він курсує 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" на пікові дні весни. Поїзд курсуватиме 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня 2025 року. Він зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

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