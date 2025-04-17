Квитки вже в продажу! УЗ повертає популярний "весняний" поїзд

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає "традиційний додатковий поїзд" на пікові дні весни. Він курсуватиме наприкінці квітня та на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який поїзд йдеться та які в нього зупинки

В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" - на пікові дні весни.

Уточнюється, що він матиме зупинки:

у Львові;

у Дрогобичі.

Квитки на цей поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:

у застосунку "Укрзалізниці";

на сайті booking.uz.gov.ua;

у залізничних касах.

Як курсуватиме додатковий поїзд: дати й графік

Дати курсування додаткового поїзда УЗ з Києва такі:

25, 26 та 27 квітня 2025 року;

2, 3 та 4 травня 2025 року.

Він відправлятиметься зі столиці о 10:16 та прибуватиме до Трускавця о 19:37.

Дати курсування з Трускавця - такі самі:

25, 26 та 27 квітня 2025 року;

2, 3 та 4 травня 2025 року.

Відправлення - о 09:03. Прибуття до Києва - о 19:11.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)