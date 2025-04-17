Квитки вже в продажу! УЗ повертає популярний "весняний" поїзд
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає "традиційний додатковий поїзд" на пікові дні весни. Він курсуватиме наприкінці квітня та на початку травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Про який поїзд йдеться та які в нього зупинки
В "Укрзалізниці" розповіли, що призначають "вже традиційний додатковий поїзд" №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" - на пікові дні весни.
Уточнюється, що він матиме зупинки:
- у Львові;
- у Дрогобичі.
Квитки на цей поїзд - вже у продажу. Їх можна знайти:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у залізничних касах.
Як курсуватиме додатковий поїзд: дати й графік
Дати курсування додаткового поїзда УЗ з Києва такі:
- 25, 26 та 27 квітня 2025 року;
- 2, 3 та 4 травня 2025 року.
Він відправлятиметься зі столиці о 10:16 та прибуватиме до Трускавця о 19:37.
Дати курсування з Трускавця - такі самі:
- 25, 26 та 27 квітня 2025 року;
- 2, 3 та 4 травня 2025 року.
Відправлення - о 09:03. Прибуття до Києва - о 19:11.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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