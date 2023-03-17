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Поїде звітувати. Лукашенко після візитів до Китаю та Ірану відправиться до Путіна, - ЗМІ

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, два диктатори візьмуть участь у засіданні вищої держради Союзної держави, де обговорюватимуть боротьбу Росії та Білорусі з санкціями, а також "питання безпеки".

Нагадаємо, 12 березня лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану, де провів переговори із президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

До цього, 28 лютого, Лукашенко перебував із візитом у Китаї, щоб налагодити "дружні відносини". Там він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Востаннє білоруський диктатор прилітав із візитом до Москви 17 лютого. На зустрічі з Путіним він заявив, що Білорусь готова налагодити у себе виробництво російських штурмовиків Су-25.

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