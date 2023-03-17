RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поедет отчитываться. Лукашенко после визитов в Китай и Иран отправится к Путину, - СМИ

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, два диктатора, примут участие в заседании высшего госсовета Союзного государства, где будут обсуждать борьбу России и Беларуси с санкциями, а также "вопросы безопасности".

Напомним, 12 марта лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Райси.

До этого, 28 февраля, Лукашенко находился с визитом в Китае, чтобы наладить "дружеские отношения". Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В последний раз белорусский диктатор прилетал с визитом в Москву 17 февраля. На встрече с Путиным он заявил, что Беларусь готова наладить у себя производство российских штурмовиков Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияКитайИран