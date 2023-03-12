ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лукашенко прибув з візитом до Ірану

Новость на русском →
Білорусь, Неділя 12 березня 2023 20:27
Лукашенко прибув з візитом до Ірану Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану. У нього заплановано переговори із президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "БелТа".

Відомо, що це третій візи Лукашенко до Тегерану, попередній був 17 років тому. У ході візиту Лукашенко та Райсі обговорять розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.

Окрім цього за підсумками переговорів має бути "підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу".

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити "дружні стосунки". У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.

Тим часом у Пентагоні заявили, що РФ пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном.

Крім того, за даними CNN, Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні Javelin для створення аналогів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Іран
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації