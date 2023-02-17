Лукашенко надумав виготовляти в Білорусі російські Су-25

Білорусь готова налагодити у себе виробництво російських штурмовиків Су-25.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belta, про це сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25, який добре себе в Україні показує - штурмовик, робоча конячка. Готові навіть у Білорусі виробляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Росії", - заявив Лукашенко. Він також розповів, що в Білорусі є три заводи, два з яких військові та один цивільний. Вони раніше були ремонтними, а сьогодні вже виробляють комплектуючі.