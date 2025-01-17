"Поїде до Давосу, опиниться в Сочі". Зеленський потролив Фіцо, який "шукає зустрічі"

Зокрема, у коментарі виданню Зеленський заявив, що не може нічого планувати, бо Фіцо "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - додав президент.

Bloomberg пише про сьогоднішній візит лідера словацької опозиції Міхала Шимечка до Києва. Він виступає за підтримку членства України в ЄС і заявив, що це має вирішальне значення для Словаччини.

Відносини між країнами останнім часом погіршилися через критику Роберта Фіцо на адресу Зеленського за припинення транзиту російського газу. Шимечка заявив, що обговорював це питання з президентом України, який назвав тему делікатною і попросив "важливих сигналів" від Словаччини.

Візит лідера опозиції відбувся на тлі результатів опитувань, у яких його партія "Прогресивна Словаччина" має 23% підтримки й обійшла партію Фіцо (20%).