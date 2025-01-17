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"Поїде до Давосу, опиниться в Сочі". Зеленський потролив Фіцо, який "шукає зустрічі"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Президент України Володимир Зеленський із сарказмом прокоментував нову пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо. Який хоче зустрітися 21 січня на форумі в Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, у коментарі виданню Зеленський заявив, що не може нічого планувати, бо Фіцо "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення", - додав президент.

Bloomberg пише про сьогоднішній візит лідера словацької опозиції Міхала Шимечка до Києва. Він виступає за підтримку членства України в ЄС і заявив, що це має вирішальне значення для Словаччини.

Відносини між країнами останнім часом погіршилися через критику Роберта Фіцо на адресу Зеленського за припинення транзиту російського газу. Шимечка заявив, що обговорював це питання з президентом України, який назвав тему делікатною і попросив "важливих сигналів" від Словаччини.

Візит лідера опозиції відбувся на тлі результатів опитувань, у яких його партія "Прогресивна Словаччина" має 23% підтримки й обійшла партію Фіцо (20%).

Нагадаємо, сьогодні Фіцо скаржився німецькому канцлеру Олафу Шольцу на те, що Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу. За його словами, він уже кілька днів пропонує провести зустріч із Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі і навіть назвав можливу дату - 21 січня.

До цього повідомлялося, що президент України може приїхати на форум, проте офіційно його поїздка не анонсувалася.

Цього тижня Фіцо кликав його на словацько-український кордон і пропонував скористатися поїздом Київ - Кошице. Зеленський у відповідь запросив його приїхати 17 січня до Києва. Словацький прем'єр відмовився.

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Володимир ЗеленськийРоберт Фіцо