"Поедет в Давос, окажется в Сочи". Зеленский потроллил Фицо, который "ищет встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский с сарказмом прокомментировал новое предложение словацкого премьера Роберта Фицо. Который хочет встретиться 21 января на форуме в Давосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, в комментарии изданию Зеленский заявил, что не может ничего планировать, потому что Фицо "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", - добавил президент.
Bloomberg пишет о сегодняшнем визите лидера словацкой оппозиции Михала Шимечка в Киев. Он выступает за поддержку членства Украины в ЕС и заявил, что это имеет решающее значение для Словакии.
Отношения между странами в последнее время ухудшились из-за критики Роберта Фицо в адрес Зеленского за прекращение транзита российского газа. Шимечка заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины, который назвал тему деликатной и попросил "важных сигналов" от Словакии.
Визит лидера оппозиции прошел на фоне результатов опросов, в которых его партия "Прогрессивная Словакия" имеет 23% поддержки и обошла партию Фицо (20%).
Напомним, сегодня Фицо жаловался немецкому канцлеру Олафу Шольцу на то, что Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа. По его словам, он уже несколько дней предлагает провести встречу с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и даже назвал возможную дату - 21 января.
До этого сообщалось, что президент Украины может приехать на форум, однако официально его поездка не анонсировалась.
На этой неделе Фицо звал его на словацко-украинскую границу и предлагал воспользоваться поездом Киев - Кошице. Зеленский в ответ пригласил его приехать 17 января в Киев. Словацкий премьер отказался.
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