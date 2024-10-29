Поїде до Білорусі. Сійярто відзначився новим скандальним рішенням

Сійярто поїде на захід, на якому, у тому числі, будуть присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр закордонних справ Сирії Бассам Саббаг.

За задумом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), така конференція має стати "альтернативою" Мюнхенській конференції з безпеки.

Politico звертає увагу, що візити Сійярто до Росії та Білорусі вже не викликають здивування, але можливий зв'язок з режимом у Сирії, який підтримує Москва, може свідчити про покращення взаємин між сторонами.