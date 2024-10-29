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Поедет в Беларусь. Сийярто отличился новым скандальным решением

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Минск 31 октября. Там он примет участие в конференции по "евразийской безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сийярто поедет на мероприятие, на котором, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.

Согласно задумке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая конференция должна стать "альтернативой" Мюнхенской конференции по безопасности. 

Politico обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь с режимом в Сирии, который поддерживает Москва, может свидетельствовать об улучшении взаимоотношений между сторонами. 

Визиты Сийярто в Беларусь

Стоит заметить, что Петер Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из страны ЕС, который посетил Беларусь после того, как режим диктатора Александра Лукашенко подделал результаты выборов и начал репрессии против оппозиции.

Такой визит Сийярто совершил в феврале 2023 года. Тогда он утверждал, что донес до Беларуси "призыв к миру".

При этом уже в октябре 2023 Сийрято снова приехал в Минск, на этот раз на конференцию по "евразийской безопасности". Он снова повторил тезис о том, что Будапешт "ищет мира".

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