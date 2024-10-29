Поедет в Беларусь. Сийярто отличился новым скандальным решением

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Минск 31 октября. Там он примет участие в конференции по "евразийской безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Сийярто поедет на мероприятие, на котором, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.
Согласно задумке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая конференция должна стать "альтернативой" Мюнхенской конференции по безопасности.
Politico обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь с режимом в Сирии, который поддерживает Москва, может свидетельствовать об улучшении взаимоотношений между сторонами.
Стоит заметить, что Петер Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из страны ЕС, который посетил Беларусь после того, как режим диктатора Александра Лукашенко подделал результаты выборов и начал репрессии против оппозиции.
Такой визит Сийярто совершил в феврале 2023 года. Тогда он утверждал, что донес до Беларуси "призыв к миру".
При этом уже в октябре 2023 Сийрято снова приехал в Минск, на этот раз на конференцию по "евразийской безопасности". Он снова повторил тезис о том, что Будапешт "ищет мира".
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