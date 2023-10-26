Шукає "миру". Глава МЗС Угорщини прибув у Білорусь

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув у столицю Білорусі Мінськ. Там він візьме участь у конференції з "євразійської безпеки", що відбудеться 26-27 жовтня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МЗС Угорщини та білоруське агентство БЕЛТА .

Угорський міністр стверджує, що Будапешт шукає "миру", для чого країні необхідно підтримувати зв'язок. Так Сіярто підписав оприлюднені у своєму акаунті знімки з візиту до Мінська.

"Ми хочемо миру, а для цього потрібно підтримувати канали зв'язку", - написав він.

Глава МЗС Угорщини вже зустрівся з білоруським колегою Сергієм Алейніком.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто у Мінську (фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

За даними державних ЗМІ Білорусі, Сіярто візьме участь у міжнародній конференції "Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується".

Очікується, що угорський міністр виступить сьогодні на "пленарному засіданні найвищого рівня".

Серед учасників цього засідання, зокрема, також заявлені глава МЗС РФ Сергій Лавров, генсек ОДКБ Імангалі Тасмагамбетов, заступник генсека ШОС Григорій Логвінов, держсекретар "Союзної держави" Дмитро Мезенцев.

Позиція Угорщини

Зазначимо, що Угорщина виступала проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України для відсічі агресії Москви, та отримує більшу частину сирої нафти та газу з Росії.

Будапешт розвиває тісніші зв'язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається як ключовий потенційний противник рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом, що вимагатиме одностайної підтримки 27 членів блоку.

17 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" та потиснув руку диктатору. На це різко відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба.