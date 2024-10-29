ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїде до Білорусі. Сійярто відзначився новим скандальним рішенням

Вівторок 29 жовтня 2024 18:52
UA EN RU
Поїде до Білорусі. Сійярто відзначився новим скандальним рішенням Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Мінськ 31 жовтня. Там він візьме участь у конференції з "євразійської безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сійярто поїде на захід, на якому, у тому числі, будуть присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр закордонних справ Сирії Бассам Саббаг.

За задумом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), така конференція має стати "альтернативою" Мюнхенській конференції з безпеки.

Politico звертає увагу, що візити Сійярто до Росії та Білорусі вже не викликають здивування, але можливий зв'язок з режимом у Сирії, який підтримує Москва, може свідчити про покращення взаємин між сторонами.

Візити Сійярто до Білорусі

Варто зауважити, що Петер Сійярто став першим високопосадовцем з країни ЄС, який відвідав Білорусь після того, як режим диктатора Олександра Лукашенка підробив результати виборів і розпочав репресії проти опозиції.

Такий візит Сійярто здійснив у лютому 2023 року. Тоді він стверджував, що доніс до Білорусі "заклик до миру".

При цьому вже в жовтні 2023 року Сійрято знову приїхав до Мінська, цього разу на конференцію з "євразійської безпеки". Він знову повторив тезу про те, що Будапешт "шукає миру".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Угорщина
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів