Поедет в Беларусь. Сийярто отличился новым скандальным решением

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Минск 31 октября. Там он примет участие в конференции по "евразийской безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сийярто поедет на мероприятие, на котором, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.

Согласно задумке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая конференция должна стать "альтернативой" Мюнхенской конференции по безопасности.

Politico обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь с режимом в Сирии, который поддерживает Москва, может свидетельствовать об улучшении взаимоотношений между сторонами.