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Пойдут с двух сторон: эксперт назвал сценарий возможного наступления россиян на Харьков

Новина українською →
Харьков, Четверг 04 августа 2022 16:00
Пойдут с двух сторон: эксперт назвал сценарий возможного наступления россиян на Харьков Фото: повторное наступление оккупантов на Харьков возможно (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Владислав Красинский

Российские войска могут снова попытаться наступить на Харьков. При таком сценарии они будут идти с двух сторон.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Харьковское направление - там они сосредоточили немного резервов, и будут пытаться там тоже перейти в наступление. На Харьков они планируют идти с двух сторон: из Балаклеи - то есть они разворачивают на 180 градусов свою группировку возле Изюма, по крайней мере так говорит британская разведка", - объясняет Жданов.

При этом эксперт отмечает, он сомневается в том, что россияне откажутся от своих намерений в отношении Славянска.

"Я, как военный человек, очень сомневаюсь, что они откажутся от наступления на Славянск и вернут на Харьков. Если только Путин не приказал, там же командует он, а не военные", - подытожил Жданов.

Что известно о возможном наступлении на Харьков?

Напомним, в последнее время оккупанты распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков. Впрочем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что власть готова к любым действиям врага.

Между тем директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь выразил мнение, российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на харьковском направлении.

Кроме того, недавно в Минобороны сделали заявление на фоне сообщений аналитиков по поводу угрозы Харькову и переброски оккупантами сил на юг нашей страны.

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