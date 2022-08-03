Эксперт объяснил, при каких условиях оккупанты могут пойти в наступление на Харьков
Российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на Харьковском направлении.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Эксперт рассказал, что на территории Росси возле Харьковской области сейчас стоит в резерве 144 дивизия, которую могут задействовать для захвата или блокады Харькова.
"Если представить, что на юге, на Донбассе пойдет прорыв, по изюмскому направлению пойдет прорыв на юг, а затем на запад в сторону Харькова, то кто-то должен пойти на встречу еще с севера. Именно эта дивизия может заняться проведением операции на этом направлении. А просто взять и пойти этой дивизией сейчас – это бессмысленно, потому что у них там сейчас нет никаких успехов", - сказал он.
По оценке эксперта, у россиян наоборот могу возникнуть проблема на Харьковском направлении. Поскольку сейчас армия РФ перебрасывает свои силы на юг.
"Украинские войска могут начать контрнаступательные действия на Изюмском направлении. А там у них все очень шаткое, украинская армия может перебить логистические коммуникации на этом направлении", - объяснил Самусь.
Он добавил, что сейчас войска РФ попытаются всеми силами удержать Херсон.
Напомним, украинские военные отбили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка. При этом у оккупантом наблюдается частичный успех на направлении Донецк - Пески.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.