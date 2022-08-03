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Эксперт объяснил, при каких условиях оккупанты могут пойти в наступление на Харьков

Новина українською →
Киев, Среда 03 августа 2022 12:51
Эксперт объяснил, при каких условиях оккупанты могут пойти в наступление на Харьков Фото: директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь (prismua.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на Харьковском направлении.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Эксперт рассказал, что на территории Росси возле Харьковской области сейчас стоит в резерве 144 дивизия, которую могут задействовать для захвата или блокады Харькова.

"Если представить, что на юге, на Донбассе пойдет прорыв, по изюмскому направлению пойдет прорыв на юг, а затем на запад в сторону Харькова, то кто-то должен пойти на встречу еще с севера. Именно эта дивизия может заняться проведением операции на этом направлении. А просто взять и пойти этой дивизией сейчас – это бессмысленно, потому что у них там сейчас нет никаких успехов", - сказал он.

По оценке эксперта, у россиян наоборот могу возникнуть проблема на Харьковском направлении. Поскольку сейчас армия РФ перебрасывает свои силы на юг.

"Украинские войска могут начать контрнаступательные действия на Изюмском направлении. А там у них все очень шаткое, украинская армия может перебить логистические коммуникации на этом направлении", - объяснил Самусь.

Он добавил, что сейчас войска РФ попытаются всеми силами удержать Херсон.

Напомним, украинские военные отбили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное - Авдеевка. При этом у оккупантом наблюдается частичный успех на направлении Донецк - Пески.

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Российская Федерация Харьков
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